У Коцуре нєшка роботня „Кухня то школа”

НОВИ САД/КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” нєшка на 10,15 годзин, отрима ше роботня на проєкту „Кухня то школа”, на хторей буду участвовац дзеци нїзших класох з порядней и виборней настави руского язика. Источашнє то и промоция популарней сликовнїци и вифарбйованки „Кухня”.

У рамикох промоциї сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня”, педаґоґ Наташа Мученски и редакторка того виданя Мая Зазуляк Гарди школяром першей и другей класи коцурскей Школи у двох ґрупох отримаю интерактивну презентацию. Попри тим, дзеци през роботню збогаца свойо знанє о кухнї и о руских єдлох. На промоциї буду и двойо авторе чийо писньочки заступени у сликовнїци, з тей нагоди Оксана Мудри Недич и Силвестер Макаї.

По законченю презентациї дзеци годни коштовац даєдни руски єдла. Тиж так, за шицких школярох буду порихтани и дарунки – сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня” и древени прибор за кухню.

