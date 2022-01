У Коцуре означене Националне швето Руснацох

КОЦУР – У орґанизациї Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре и КУД „Жатва” всоботу, 22. януара, з пригодну програму, присподобену актуалней епидемийней ситуациї, означене Националне швето Руснацох.

Локална преслава Дня Руснацох отримана у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох. Официйна програма почала зоз гимну держави Сербиї, а потим шлїдзела и святочна писня Руснацох „Браца Русини”.

Предсидателька КУД „Жатва”, и координаторка Подручней канцелариї у Коцуре Мелания Мали, на самим початку привитала шицких присутних, а здогадла их и на нашу историю, присельованє Руснацох на тоти простори и насельованє Коцура, як и на значенє самого швета.

Потим наступели и школяре руских оддзелєньох, трецей и штвартей класи Основней школи ,,Братство єдинство” котри за тоту нагоду одшпивали вецей писнї, одрецитовали даскельо писнї и пречитали тексти. За тоту програму их пририхтали їх учительки Славица Чельовски и Валерия Папуґа.

Присутней публики у Руским доме ше после дзецинских точкох представела и Мария Горняк котра одрецитовала єдну писню, а кажда точка була наградзена з моцним аплаузом.

Означованю Националного швета Руснацох у Коцуре представнїки Националного совиту Руснацох, представнїки КПД ДОК – Нови Сад, як и представнїки числених других коцурских орґанизацийох и институцийох.

По законченей програми отримани коктел котри пририхтали орґанизаторе, дзе шицки присутни препровадзели ище пар хвильки у бешеди и друженю, слухаюци руску музику.

