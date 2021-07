У Коцуре отримана промоция кнїжки Владимира Лазора

КОЦУР – Любителє шаху од нєдавна маю ище єдну можлївосц прешириц свойо знанє у тим спорту, понеже наш познати шахиста, Владимир Лазор зоз Кули, котри уж вецей роки роки бави шах за ШК Омладинєц зоз Коцура, видал свою першу кнїжку о шаху под назву Путованє през шаховске кральовство.

З тей нагоди Владимир Лазор внєдзелю у просторийох Клуба отримал промоцию своєй кнїжки, дзе були присутни коцурски любителє шаху и Владимирово приятелє.

Предсидатель ШК Омладинєц Янко Бесерминї привитал присутних, а потим Лазор бешедовал о тим як пришло до того же надумал написац кнїжку о спорту котрому пошвецел цали свой живот, яки змист тей кнїжки, а на концу кажде хто присуствовал тей промоциї достал єден прикладнїк.

Проф. др Михайло Фейса присутних поинформовал же у планє же би Руска матка тот шаховски „учебнїк”, котри будзе и преширени, преложела на руски язик.

По законченю промоциї присутни ше остали дружиц и одбавиц даєдну шаховску партию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)