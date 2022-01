У Коцуре отримана Рочна скупштина Здруженя голубарох

КОЦУР – У просторийох Ловарского дому у Коцуре пондзелок, 24. януара, коцурске Здруженє голубарох „Сербски шарканї” отримало Рочну скупштину. Того року коцурске Здруженє голубарох зазначує и дзевяти рок иснованя, а рихтаю ше шлїдуюцого року означиц и дзешату, ювилейну, рочнїцу.

На отриманей Рочней скупштини найуспишнєйшим членом у прешлим року додзелєни припознаня, а Здруженє виховательох голубох сербских високолєтачох ҐСС 699 „Сербски шарканї” з тей нагоди Викторови Ґрешакови додзелєло плакету як подзекованє за окремне доприношенє Клубу.

Припознаня и погари того року достали Виктор Ґрешак – за освоєне перше место на змаганю Куп дружтва зоз просековим часом лєценя ята 7 годзини и 36 минути, за освоєне перше место на змаганю Дружтвене юниори з просековим часом лєценя ята 7 годзини и 7 минути и за освоєне друге место на змаганю Дружтвене сениори з просековим часом лєценя ята 6 годзини и 17 минути, и Скендерович Давор за освоєне перше место на змаганю Дружтвене сениори з просековим часом лєценя 9 годзини и 55 минути. Скендерович достал и златну каричку за успишни лєт голуба Мавияна на змаганю за Сениорох зоз часом лєценя од 11 годзини и 42 минути.

По Ґрешакових словох, гоч вкупна, як и финансийна ситуация чежки, Здруженє голубарох у Коцуре обстава, а наздава ше же и обстанє ище велї роки. З тей нагоди подзековал општини Вербас и Месней заєднїци Коцур на помоци и потримовки, як и НВУ „Руске слово” же провадзи їх роботу.

Окрем домашнїх и коцурских голубарох, сходу присуствовали и голубаре зоз Кули, Зренянину и Беоґраду. По законченей Рочней скупштини, голубаре препровадзели ище пар хвильки у бешеди, друженю и чераню искуствох вязаних за голубарство.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)