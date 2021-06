У Коцуре отримани Рочни концерт Здруженя „Музични куцик”

КОЦУР – У коцурским Етно клубу „Одняте од забуца” штварток, 24. юния, школяре зоз Здруженя „Музични куцик” з Нового Саду отримали Рочни концерт на котрим представели свою рочну роботу.

Зоз рижнима композициями класичней музики шветово познатих композиторох представели ше школяре Миня Шкрбич, Лена Шкрбич, Сара Горняк и Наташа Тамаш зоз Коцура, Стефан Беґич и Ана Скакич зоз Нового Саду, Лана Дуґонїч, Наташа Фелбапов и Неманя Дуґонїч зоз Жаблю и Альоша Тасовац зоз Сириґу.

На концерту пар композициї на ґитари одграл и госц Пап Акош зоз Кули, а Младежска шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура одшпивала два писнї.

За Рочни концерт шицких школярох пририхтала руководителька Здруженя „Музични куцик” Каталина Мезеи, а на концу им винчовала за успишно закончени школски рок, як и за успишни концерт котри числена публика випровадзела зоз моцним аплаузом.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)