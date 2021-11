У Коцуре отримани традицийни Мемориялни турнир у шаху

КОЦУР – Шаховски клуб Омладинєц зоз Коцура внєдзелю у ресторану „Дейо” орґанизовал традицийни Мемориялни турнир котри пошвецени покойним бавячом и предсидательом ШК „Омладинєц”, а того року турнир окреме пошвецени єдному од сновательох клуба Миколови Кучмашови.

На турниру участвовали 23-ойо шахисти зоз околїска, бавело ше 7 кола по 15 минути, а кед двоме шахисти мали исте число поенох Бухолц система одлучовала хто лєпши.

На концу перше место освоєл шахиста ШК „Омладинєц” зоз Коцура Карло Бала, котри бул и перши фаворит на турниру и освоєл 6 поени. Други бул Периша Радович, котри освоєл тиж 6 поени, алє бул слабши по Бухолцу, а треци Ґоран Попович зоз 5,5 поенами.

