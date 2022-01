У Коцуре почало пошвецанє обисцох

КОЦУР – По пошвецаню води на швето Богоявлєня, вчера, 20. януара, почало и пошвецанє обисцох вирних грекокатолїцкей парохиї у Коцуре. Пошвецанє будзе тирвац покля паноцове нє обиду цали валал, односно по перши дзень фебруара.

Пошвецац обисца у Коцуре буду парох коцурски о. Владислав Рац и капелан о. Данил Задрепко. З богоявлєнску швецену воду паноцове преноша Божи благослов на животни простор, на фамелийни дом и на самих його членох.

Пошвецанє ше будзе одвивац по одредзеним розпорядку котри виложени на огласних таблох коло церкви, як и на вецей местох по валалє.

Парох коцурски о. Владислав Рац будзе пошвецац часц валала од Савиного Села, по шлїдуюцим розпорядку:

– 20. януара Вельки шор (од Каритасу по конєц и назад по Бильньову);

– 21. януара Нови шор (од Ошлєбодзеня по конєц, з бока на бок);

– 22. януара Шандор (од Ошлєбодзеня по конєц, з бока на бок);

– 24. януара Вербовец (од Ошлєбодзеня по М. Папуґи, з бока на бок);

– 25. януара Мадярски шор (од Ошлєбодзеня по конєц, з бока на бок);

– 26. януара М. Папуґи (од Мадярского по Вельки шор, з бока на бок);

– 27. януара В. Чордаша (од початку по конєц, з бока на бок);

– 28. януара М. Папуґи (од Велького шору по Ж. Зренянина, з бока на бок);

– 29. януара Войводянска (од початку по конєц, з бока на бок);

– 31. януара Ошлєбодзеня (од Шандору по конєц, з бока на бок).

Капелан о. Данил Задрепко будзе пошвецац часц валала од Вербасу, по шлїдуюцим розпорядку:

– 20. януара Вельки шор (од Штоку по теметов и назад по Бильньову);

– 21. януара Нови шор (од Бильньовей по Ошлєбодзеня, з бока на бок);

– 22. януара Нови шор (од Бильньовей по Партизанску, з бока на бок);

– 24. януара Курти шор (од Бильньовей по Ошлєбодзеня, з бока на бок);

– 25. януара Курти шор (од Бильньовей по Партизанску, з бока на бок);

– 26. януара Млїнска (од Бильньовей по Ошлєбодзеня, з бока на бок);

– 27. януара Вербовец (од Ошлєбодзеня по Партизанску, з бока на бок);

– 28. януара Мадярски (од Ошлєбодзеня по Партизанску, з бока на бок);

– 29. януара Бильньова (од Штоку, Нова 4, Нова 3);

– 31. януара Партизанска (од Мадярского по криж, з бока на бок);

– 1. фебруара В. Назора (од Партизанскей по конєц и назад).

