У Коцуре преславени Кирбай

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици всоботу преславене храмово швето, Кирбай.

Велька Служба Божа з нагоди швета Успения Пресвятей Богородици почала на 10 годзин, а возвелїчали ю числени священїкове котри того дня були присутни. Вельку Службу Божу служел о. Янко Колошняї зоз Канади, котри бул и казательник. Сослужели о. др Яков Кулич, декан сримски и парох шидянски о. Михайло Режак, парох рускокерестурски о. Михайло Малацко, парох новосадски о. Юлиян Рац, о. Тони Анґелов зоз Македониї, парох коцурски о. Владислав Рац, як и парох старовербаски о. Алексий Гудак, парох нововербаски о. Иґор Вовк и капелан коцурски о. Данил Задрепко.

Числени парохиянє присуствовали кирбайскей Служби Божей, и зоз шпивом и молитву возвелїчали єй святочносц. По законченей Служби Божей, шицки вирни участвовали у процесиї коло церкви, кед було и читанє Єванелиї на шицких штирох бокох швета, а по каждим читаню священїкове пошвецели церкву и присутних парохиянох.

Того року Кирбай у валалє провадзела и богата вашарска часц, як и забавни парк за дзеци. Гоч хвильово обставини були дакус нєвигодни, числени столїки зоз рижнима лакотками, як и з бависками, квицом, рижнима прикрасками були поставени у центру валала, а за дзеци у школским дворе були поставени ринґишпили, гомбалки, авточка. Млади ше забавяли у валалских кафичох котри того дня робели зоз звекшанима капацитетами, а понукали музику за шицки смаки.

