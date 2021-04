У коцурскей грекокатолїцкей церкви була Вельконоцна споведз

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 17. априла, була отримана Вельконоцна споведз.

Того року, пре хвилькову епидемийну ситуацию було вецей служби же би кажде могол найсц часу приступиц ґу св. споведзи. Служби Божо були на 8 и 10 годзин дополадня и пополадню на 15, 17 и 19 годзин.

На службох споведали вецей паноцове, а парохиянє почитовали предписани мири защити.

На парохиї у цеку того тижня мож уписац старих або хорих за споведз по валалє. Споведз тих цо записани будзе отримана на пондзелок, 25. априла.

