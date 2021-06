У коцурскей парохиї була Перша причасц

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици внєдзелю, 13. юния, 21 школяр трецей класи першираз приступели до св. Тайней причасци. Предходних рокох першопричашнїки вше були школяре другей класи, алє прешлого року пре епидемийну ситуацию Перша причасц нє була отримана.

Службу Божу на 10 годзин служели парох коцурски о. Владислав Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко, и з тей нагоди привитали 15 хлапцох и 6 дзивчата котри прияли Першу причасц. Церква того дня була виполнєта зоз фамелиями и родзину малих першопричашнїкох.

По законченю Служби Божей, першопричашнїки участвовали у процесиї коло церкви зоз св. Тайнами, а вєдно з нїма и други дзивчата руцали ружово лїсточка опрез священїка котри ношел св. Чашу.

Шицким хлапцом и дзивчатом першопричашнїком подзелєни памятки же би их здогадовали на тоту значну подїю за їх духовни живот.

За Першу причасц школярох пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї, а на шветочносци присуствовали и їх учительки Валерия Папуґа, Дюрдїца Полдруги и Єлена Русковски, як и директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски.

