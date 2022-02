У коцурскей парохиї закончена Лурдеска дзевятнїца

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 10. фебруара, закончена побожносц модлєня Лурдескей дзевятнїци котру числени парохиянє модля каждого року.

Того року, як и предходних рокох, вирни коцурскей парохиї през дзевец днї модлєли пацерки и Молебен у церковней сали.

Лурдеску дзевятнїцу ше модлї пред нєзаповеданим шветом Лурдескей Мариї котре пада 11. фебруара. Тоти днї молитви и побожносци нагода же би ше парохиянє здогадли на дзень кед ше у Лурду Бернадети указала Мария.

По законченю Лурдескей дзевятнїци, Вечарши Служби Божо у грекокатолїцкей церкви у Коцуре ознова буду отримовани на 18 годзин.

