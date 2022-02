У коцурскей парохиї означене Стритениє Господнє

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре початком тижня, 15. фебруара, означене швето Стритениє Господнє.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел капелан коцурски о. Данил Задрепко, а числени вирни коцурскей парохиї пришли означиц тото швето котре припомина євангелску подїю кед Мария и Осиф малого Исуса Христа однєсли до храму приказац Господу Богу, дзе их стретли праведни Симеон и пророчица Ана.

У казанї о. Задрепко шицким присутним парохияном пренєсол, медзи иншим, и порученє же шора у швеце муши буц, як и у наших душох – рихтанє, отверанє дзверох, прилапянє Христа, а кед го прилапиме, же бизме ше тримали тей идеї постац лєпши людзе.

