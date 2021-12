У коцурскей парохиї ше мож уписац за пакецики за Святого Миколая

КОЦУР – У парохиї грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре ище того тижня тирваю прияви за пакецики котри буду подзелєни дзецом на швето Святого Миколая.

Цена єдного пакецика 600 динари, а у церкви поставена и шкатулка у котрей парохиянє можу охабиц добродзечни прилог и помогнуц тим котри нє у можлївосци.

З нагоди того швета, на соботу, 18. децембра, на 17 годзин почнє Всеночне, а потим на 18 годзин придзе и Святи Миколай котри дзецом будзе дзелїц пакецики.

Ютредзень, 19. децембра, на швето Святого Миколая будзе мированє на шицких Службох Божих.

