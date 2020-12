КОЦУР – Пияток, 25. децембра, у римокатолїцкей церкви Шицких святих у Коцуре означени Крачун по григориянским календаре. Числени вирни того дня присуствовали Служби Божей, почитуюци предписани мири защити пре хвилькови епидемиолоґийни стан.

Службу Божу служел домашнї управитель, о. Карло Сабадї, на мадярским и горватским язику, як то и обичай у тей коцурскей церкви.

Присутни парохиянє возвелїчале родзенє Исуса Христа зоз молитву и писню, и на тот способ визначели святочносц того велького швета.

