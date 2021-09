У Кули будзе Єшеньски фестивал квеца и ручних роботох

КУЛА – Єшеньски фестивал квеца и ручних роботох будзе отримани 1. и 2. октобра у центру у Кули, од 8 по 18 годзин, на хторим буду участвовац коло 100 викладателє зоз цалей Сербиї.

За любительох заградкарства и гортикултури того року порихтани и попуст од 10 по 50 одсто, а першираз того року на Фестивалу будзе отримана и вистава ручних роботох, за хтору ше, у орґанизациї Здруженя женох Идея зоз Кули, пририхтує коло 40 викладательох, а хтори прикажу свойо ручни роботи и стари ремесла.

Манифестацию орґанизую општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

