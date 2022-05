У Кули буду Спортски бависка младих, мож ше приявиц

КУЛА – Спортска младежска манифестация Спортски бависка младих будзе отримана 31. мая и у Кули котрей домашня будзе ОШ „Иса Баїч”.

Попри Кули, иста манифестация будзе отримана и у Сримскей Митровици, Кикинди и Новим Садзе, а найуспишнєйши змагателє ше пласую на висши уровень, та буду участвовац и на реґионалних змаганьох.

На спортских бавискох буду заступени мали фодбал, рукомет, улїчна кошарка, одбойка, медзи двома огнями, тенис, столни тенис, бежанє на 60 метери, шах и одбойка на писку.

Шицки заинтересовани учашнїки треба же би ше приявели на сайту.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)