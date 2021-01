И у Кули вчера преславени Крачун

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата вчера преславени Крачун, було и мированє, а нєшка и ютре преслави ше и други и треци дзень найрадоснєйшого швета.

Крачунске Всеночне було на Вилїю вечар на 19 годзин, а служел домашнї парох о. Дамян Кича ЧСВВ.

На перши дзень Крачуна Литургию на 9 годзин служел капелан о. Платон Салак, а на 10 годзин Служба Божа була и у Крущичу, а служел ю парох о. Дамян Кича ЧСВВ. Место казанї пречитана крачунска винчованка нашого владики кир Георгия, а на обидвох Службох було и мированє вирних.

Нєшка и наютре у кулскей церкви Служби Божо на 9 годзин, а вечар на 16 будзе Вечурня з литию.

Як традиция у тей парохиї, парох и вирни пририхтали и вертеп опрез олтара, а того року виронаучни дзеци зоз ш. Михаїлу Воротняк пририхтали малу виставу крачунских винчованкох, котра тиж була виложена у церкви.

На потерашнїх богослуженьох нє було тельо вирних як то звичай на вельки швета, а сиґурно пре познати причини епидемиї.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)