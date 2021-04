КУЛА – Дзень отворених дзверох за вакцинованє будзе орґанизовани ютре, 25. априла у Кули, у Младежским доме у улїци Дюру Струґара 54. Вакциновац ше годно зоз вакцину Спутнїк В.

Шицки котри заинтересовани прияц спомнуту вакцину треба же би пришли на пунк за вакцинованє у чаше медзи 8 и 14 годзин.

Най надпомнєме, з тей нагоди нє потребене ше приявйовац нїґдзе, зоз собу обовязно вжац особну карточку и здравствену карточку.

