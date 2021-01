У Кули ище вше вельке число инфицированих

КУЛА – У кулскей општини ище вше вельке вкупне число (од початку трецей габи) инфицированих од вируса корона, и по остатнїх податкох Заводу за явне здравє Зомбор зазначени аж 854 случаї, цо найвецей у цалим заходнобачким округу, дзе вкупно обрани 2.325 особи, як пише покраїнски явни сервис.

Но, по нєурядових податкох, у Ковид амбиланти у Кули число позитивних особох на тижньовим уровню ше зменшує, та и у прешлим тижню, од 142 тестованих, на Ковид-19, позитивни були 54 особи, а од того два зоз Руского Керестура.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)