У Кули и цалим округу и далєй вельо позитивних

КУЛА – У општини Кула и далєй вельке число активних случайох позитивних на вирус корона, як и у цалим Заходнобачким округу, преноши явни сервис РТВ податки зоз Заводу за явне здравє Зомбор.

По тих податкох у Зомборе єст 339 активни случаї, у Кули 466, у Оджаку 229, а у Апатину 185 хорих. По нєурядових податкох зоз ковид-амбуланти у Кули, у прешлим тижню тестовали ше 330 особи, од чого 146 позитивни, а 9 зоз Руского Керестура.

Кед слово о ревакцинациї, у Заводзе виявели же у цалим Заходнобачким округу ревакциновани 17.964 особи, найвецей у Зомборе 10.735, а у општини Кула 2.742 особи. У тей општини вакциновани 4.495 особи, а од вчера гражданє тей општини маю на розполаганю вакциновац ше и зоз руску вакцину Спутнїк V.

