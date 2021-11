У Кули наютре Кирбай з владиком

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата наютре будзе преславене храмове швето Кирбай, котре у календаре пада 25. новембра, алє ше преноши на нєдзелю. З вирнима Кирбай придзе преславиц и наш преосвящени владика Георгий Дждуджар, як и священїки з других наших парохийох, а Служба Божа почнє на 9,30 годзин.

Домашнї священїки, монахи парох о. Дамян Кича ЧСВВ и капелан о. Платон Салак ЧСВВ, з нагоди храмового швета отримали и тридньове духовне пририхтованє з побожносцу до св. Йосафата и молитву пацеркох котра ше закончує нєшка.

Побожносц до св. Йоафата у церкви на 15,30 годзин, а потим на 16 годзин будзе и Вечурня и Всеночне богослуженє.

