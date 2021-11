У Кули нєшка Фестивал науки

КУЛА – Образовни центер „Сократ” зоз Кули и Туристична орґанизация општини Кула орґанизую перши Фестивал науки „Вочи науки” котри будзе отримани нєшка у голу Пионирского дому од 10 до 16 годзин.

Иґор Лешчешин, спред Образовного центру „Сократ”, визначел же циль того Фестивалу же би ше науку приблїжело насампредз дзецом основношколского и штредньошколского возросту, як и шицким другим котри зацикавени за науку.

У рамикох Фестивалу плановане и наукове викладанє котре будзе отримане у шветочней сали Скупштини општини Кула на тему „Климатски пременки – виволанє за будучносц”. Викладац будзе проф. др Биляна Басарин зоз Природно-математичного факултета у Новим Садзе, а спомнуте викладанє часц проєкту „ExtremeClimeTwin”.

