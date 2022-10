У Кули отримане обегованє автох

КУЛА – На вельким паркинґу Кулатранса у Кули всоботу, 15. октобра, шицки цо любя швидки авта могли уживац у автомобилским спектаклу дзе свою схопносц пришли указац коло 50 приявени обегователє.

Зоз пригодну бешеду, шицких учашнїкох и нащивительох привитал предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

На шампионату направени 3 катеґориї обеговачох, та так була катеґория сениорох, катеґория юниорох и катеґория женох. Цо ше дотика класох, направена класа 1 дзе участвовали авта до 1200 ццм „Serija” , класа 2 – од 1201 до 1600 ццм „Serija”, класа 4 – до 1250 ццм „Sprint”, класа 5 – од 1251 до 1600 ццм „Sprint”, класа 8 – до 1600 ццм „Sport ”, класа 10 – „Autocross Cup”. У катеґориї юниорох було приявено 8 учашнїкох, а у катеґориї женох лєм єдна панї.

За найлєпших обеговачох були пририхтани пригодни награди, як цо то погари и подзекованя за участвованє.

Уход бул безплатни за шицких хтори були зацикавени за таке збуванє, а потримовку тому шампионату дали Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

