И у Кули преславене швето

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї святого Йосафата у Кули 19. децембра преславене швето Св. Миколая, а Миколай подзелєл 54 дарунки наймладшим парохияном.

Служба Божа на швето була на 9 годзин, котру служел парох кулски о. Дамян Кича ЧСВВ. Такой по Служби пришол св. Миколай, привитал го єден школяр зоз винчованку, а потим Миколай подзелєл дзецом дарунки котри финансовали родичи (36), а гевти обезпечела кулска парохия и достали их виронаучни дзеци хтори и провадзели Миколая облєчени як ангелки.

Шицко було орґанизоване зоз почитованьом предписаних мирох за защиту од вирусней инфекциї.

