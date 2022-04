У Кули ше преславює Пасха

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата у Кули ище нєшка ше преславює швето Пасхи, и Служба Божа у церкви будзе на 9 годзин.

Преславйованє Велькей ноци у тей парохиї почало внєдзелю рано на 5 годзин кед традицийно служена Утриня и пасхална Служба Божа после хторей пошвецени кошарки з пасхалним єдзеньом. Служели обидвоме єромонахи парох Дамян Кича ЧСВВ и сотруднїк Платон Салак ЧСВВ.

Друга пасхална Литурґия була на 10 годзин хтору служел парох Дамян, и тиж и пошвецел кошарки, а источашнє о. Платон служел у Крущичу дзе тиж пошвецени кошарки, а читана и вельконоцна винчованка нашого владики Георгия.

Вчера, на други дзень велького швета, у кулским храме Служба Божа и мированє були на 9 годзин, а по Служби старша шпивацка ґрупа КУД Иван Сенюк шпивала вельконоцни писнї, а младши члени пред церкву отримали українски вельконоцни обичай танєц гаївки.

На шицких богослуженьох було красне число вирних тей парохиї и їх госцох.

