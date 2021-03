У кулскей општини и далєй вельо позитиних

КУЛА – У кулскей општини и далєй єст найвецей позитивних на коронавирус од општинох Заходнобачкого округу, сообщел Завод за явне здравє Зомбор, а звекшане число и позитивних и перших препатрункох за 20 одсто.

По податкох Заводу, у Кули ше водза 490 активни случаї, док по нєурядових податкох зоз ковид-амбуланти у Кули, у тижню од 15. по 20. марец од 338 препатрункох зазначени 179 позитивни случаї на вирус корона, а од того 21 зоз Руского Керестура и то заш лєм менєй як тидзень пред тим.

Число позитивних у цалим округу звекшане на вецей як 1.000 инфицированих, а як визначую лїкаре, доминує британске пасмо вирусу, та хори приходза зоз уж формованим запалєньом плюцох.

На подручу цалого округу 17.065 гражданє прияли обидва дози вакцини, а у кулскей општини процес имунизациї закончела 2.451 особа. На ковид-оддзелєню зомборского шпиталю лїча ше 38 пациєнти, од чого половка зоз чежшу клинїчну слику, а єдна особа на респираторе.

