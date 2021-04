КУЛА – Заключно зоз вчерайшим дньом у кулскей општини вкупно вакциновани 7 719-еро, а з того числа 4 310-еро уж достали и другу дозу вакцини, а ревакцину чекаю 3 409 особи.

Вакцинованє ше одвива на єдним стаємним пункту у Младежским доме у Кули, а по раз бул отворени пункт у Крущичу и у Руским Керестуре кед могло достац вакцину лєм зоз приявйованьом до месних заєднїцох.

У цалей кулскей општини тиж обачлїве и зменшанє числа новоохорених особох од корона вирусу.

