У кулскей парохиї Помоц ближньому

КУЛА – У кулскей парохиї св. Йосафата од початку по конєц фебруара тирва акция з меном „Помоц ближньомуˮ зоз хтору ше жада порушац вирних тей парохиї же би думали на тих хтори у потреби.

Помоц у поживових продуктох и средствох за гиґиєну мож принєсц на парохию, адреса XVI дивизиї 71, лєбо ше явиц прейґа до манастира шестрох служебнїцох, а тиж дац и информацию кому є потребна же би ше потим шицко и поношело до таких фамелийох.

Акцию порушали ш. Михаїла Воротняк зоз паноцами о. Дамяном Кичом ЧСВВ и о. Платоном Салаком ЧСВВ, и дзепоєднима парохиянами.

