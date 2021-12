У кулскей церкви Миколай подзелєл 65 дарунки

КУЛА – У грекокатолїцкей пархиї св. Йосафата внєдзелю, 19. децембра, преславене швето св. Миколая, та з тей нагоди по вечаршей Служби Божей, наймладших парохиянох у церкви нащивел св. Миколай и подзелєл им 65 дарунки.

Миколайови помагали и штири ангели, тє. виронаучни дзеци котри ходза на школску виронауку. То Янко Рац, Ана Ганцко, Серґей Ганцко и Доротея Ганцко.

На швето у церкви були два Служби Божо, першу рано служел парох єромонах Дамян Кича ЧСВВ, а вечаршу сотруднїк єромонах Платон Салак ЧСВВ.

Як традиция у тей парохиї, по обидвох Службох, шицки присутни достали по два мандарини, як дар од парохиї.

