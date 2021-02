У лурдескей каплїци преславени Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – У лурдескей каплїци шестрох Служебнїцох у Руским Керестуре на Капущаним шоре, вчера на дзень Лурдескей Мариї, 11. януара означене єй швето а у тей каплїци и Кирбай на двох Службох Божих.

На 10 годзин Службу служели домашнї парох о. Михайло Малацко и старовербаски о. Алексий Гудак, док о. Михайло Шанта споведал. У казанї о. Малацко здогаднул вирних на лурдеске указанє Богородици, а пречитал и тестамент Бернадетки, дзивочки хтора дожила єй указаня.

Вечаршу Литурґию служел капелан кулски о. Платон Салак ЧСВВ хтори и наказовал, а сослужел капелан керестурски и парох индїйски о. Михайло Шанта, док парох з Кули о. Дамян Кича ЧСВВ споведал вирних.

По обидвох Службох служени и Молебен до Богородици, а пред тим вирни предводзени зоз шестрами служебнїцами модлєли ше молитву Ружанцу.

