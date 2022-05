У манaстире на Циґлашоре Служба за нового святого

РУСКИ КЕРЕСТУР – Истого дня кед папа Франциск 15. мая на площи св. Петра у Риме преглашел за святих дзешец блажених, медзи котрима и Шарла де Фукоа, у манастире Малих шестрох на Циґлашоре отримала ше Служба з котру ше преславело тоту подїю.

Службу у манастире на 16 годзин служели парох коцурски о. Владислав Рац, парох керестурски о. Владислав Варґа и капелан керестурски о. Владимир Медєши. После Служби Божей служени и молебен до Пречистей Дїви Мариї, а после того вирни остали на аґапеу.

У казанї ше о. Варґа здогаднул на живот святого скорей обраценя, саме його обраценє и монашески живот у пустинї. По його словох, брат де Фуко часто гуторел, а и сам ше того цали живот притримовал: „Нє идз перши на госцину, алє шеднї на остатнє место. Будз тот брат и будз блїзко тим цо су одруцени, напущени, найбиднєйши, ґу тим цо су зоз тих малих народох, малих меншинох”.

Харизма тей заєднїци, котру основал Шарл де Фуко, же би були при малих заєднїцох, бо там слуга Божи найпотребнєйши, на перифериї дружтва, на духовней перифериї, дзе нєт Бога.

Мала шестра Маґдалена, по углядзе на брата Шарла де Фукоа, основала и заєднїцу Малих шестрох од Исуса, чий манастр у нашим валалє почал з роботу 8. септембра 1969. року, кед три шестри, од котрих єдна Мария Мелания (родом з Керестура) пришли до нашого валалу з Беоґраду. Перша Служба Божа у тим манастире на Циґлашоре служена 6. юлия 1970. року, од кеди тот манастир иснує у валалє.

