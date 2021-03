У марцу годно закупиц пиячни простор

ВЕРБАС/КОЦУР/ЗМАЄВО – Як обявене зоз Явного комуналного подприємства ,,Комуналєц” Вербас, шицки заинтересовани закупци годни резервовац пиячни простор у вербаше, Змаєве и Коцуре за сезону 2021/22. рок у периоду од 5. по 31. марец. У контрактох котри буду заключени после того, цени резервацийох буду исти як прешлого року.

У Коцуре контракти о резервациї пиячного простору годно заключиц у просторийох пиячней управи на пияцу 5. марца, у периоду од 7 по 14 годзин.

У Змаєве контракти годно заключиц у просторийох пиячней управи на пияцу 6. марца, а у Вербаше контракти ше заключує у просторийох пиячней управи на Вельким пияцу (соботами) 20. и 27. марца, од 7 по 14 годзин, як и на Малим пияцу (стредами) 24. и 31. марца, од 7 по 14 годзин.

(Опатрене 17 раз, нєшка 1)