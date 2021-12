У Месней канцелариї преверйованє виберацкого списку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гражданє Руского Керестура у месней канцелариї (матичар) кажди роботни дзень у порядним роботним чаше можу превериц чи су уписани до єдинственого виберацкого списку, найпознєйше по 31. децембер.

Преверйованє мож окончиц першенствено з нагоди отримованя републичного Референдуму за потвердзованє Акту о пременкох Уставу Републики Сербиї котри будзе отримани 16. януара, а потим уж наяр шлїдза и парламентарни виберанки.

Виберацки список мож превериц и онлайн на тим ЛИНКУ Министерства державней управи и локалней самоуправи, а кед же потребне направиц вименки, же ше особа преселєла, пременєла виберанкове место, лєбо є нє уписана у виберацким списку, потребне поднєсц вимогу за пременки.

