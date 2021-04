У Митровици полна церква на Квитну нєдзелю

СРИМСКА МИТРОВИЦА – После длукшого часу церква Вознесения Господнього у Митровици ше конєчно наполнєла зоз красним числом парохиянох котри пришли зоз околних местох котри припадаЮ парохиї же би преславели радосне швето Квитней недзелї – багнїтки.

За багнїтки ше постарали троме одборци котри принєсли и за своїх братох у Беоґраду котри тиж исти дзень означели тото вельке християнске швето.

Тиж так то була и окремна нагода же би вирни окончели и свою християнску обовязку и висповедали ше пред Паску.

Апослол читал богослов Ярослав Варґа а церковне шпиванє водзели дзиякове Емил Мельник и Славко Прецеп, а радосно шпивала и цала церква.

