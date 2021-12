У наших парохийох наступи хор зоз Ужгороду

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – Ужгородски Хор „Шицки святи” з дириґентку заслужну уметнїцу України Светлану Хлеба, у наиходзацих дньох будзе шпивац у вецей наших парохийох.

У Руским Керестуре 24. децембра будзе шпивац у Саночним на 23 годзин. Потим, 25. децембра у Архиєрейскей Служби Божей на 10 годзин, а после Служби у церкви крачунски концерт.

У новосадскей церкви крачунски концерт будзе отримани 25. децембра на 17 годзин.

У Суботици 26. децембра у францисканскей церкви Св. Архангела Михаила, у нашей Служби Божей на 16,30 годзин. После римокатолїцкей Служби у истей церкви концерт „За шветлом гвизди”. У Кули наступи 26. децембра на 9 годзин на Служби Божей.

