У новим Маку ориґрами задаток (видео)

НОВИ САД – Прешлого тижня зоз друку вишло нове число нашого Младежского часопису МАК. И тераз попровадзени интересантни змисти и подїї котри зацикавели наших новинарох и сотруднїкох.

У єдним напису представене прецо ше єдного дня нєзвичайно пооблєкали у керестурскей школи, потим ту транскрибована радио емисия за младих котра пише о студентох бициґлистох котри путовали по Стразбур.

Маков лексикон пополнєла Анамария Няради зоз Руского Керестура, а Михайло Планкош у своєй рубрики писал о филму Ко то тамо пева.

Ту и звит зоз едукативней екскурзиї за школярох котри биваю у керестурским интернату, та звит зоз Семафор журки у Дюрдьове, алє и єдно искуство зоз черанки прейґ Еразмус програми.

Попри тим, остало простору ище за даскельо интересанти написи, а при концу часописа, наша дизайнерка Аня Заґоричник обдумала ориґами тримач за телефон, та мили читаче, ножнїчки до рукох и можеце почац правиц.