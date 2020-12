У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пейдзешат другим числу новинох „Руске слово”, котре и остатнє у тим року, у рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац звит о инициятиви Националного совиту Руснацох за снованє Виртуалного музею, док на „Наших местох”, окрем податкох о епидемиолоґийней ситуациї, пише о роботи у будинку дюрдьовского КУД „Тараса Шевченко”.

„Економия” на своїх бокох зазначела яка продукция и предаванє риби у наших валалох.

Рубрика „Култура и просвита” зазначела и остатню програму у рамикох Културней манифестациї Костельникова єшень, представена и кнїжка о ґлумици Ирени Колєсар, а на бокох рубрики „Духовни живот” мож пречитац як преславени Крачун по григориянским календаре.

„Людзе, роки, живот” читачом представяю Мелану Бодянцову зоз Руского Керестура, а на „Спорту” дате огляднуце на тот рок и успихи хтори зазначело СД „Русин”.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Литературне слово”.

Нашим почитованим читачом з нагоди новорочних шветох даруєме мурови календар и информуєме же шлїдуюце число новинох видзе 5. януара.

Жичиме щешлїви и благословени швета!

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)