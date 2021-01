У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У першим тогорочним числу новинох „Руске слово” у каждей рубрики, медиз иншим, мож пречитац прегляд найважнєйших подїйох з прешлого року.

Попри тим, у рубрики „Тижньовнїк” заначене як ше одвива знїманє годзинох руского язика, док на „Наших местох” дати звит зоз Шветочней схадзки Месней заєднїци Руски Керестур.

„Економия” пише о парастови Янкови Хрчекови зоз Шиду котри и у осмей децениї живота обрабя жем, а рубрика „Култура и просвита” понука напис о часопису „Шветлосц” котри ше ознова находзи на Лїстини наукових публикацийох, як и тот о младих руских докторох наукох – Сандри Бучко и Ивани Будински.

„Мозаїк” преноши упечатки зоз Литературного стретнуца младих котре пред новим роком отримане онлайн.

„Духовни живот” пише о миклошевскому дзиякови Антоньови Лїкарови котри достал благослов Святого пристолу, а у рубрики „Людзе, роки, живот” представена Таня Арва Планчак з Руского Керестура.

„Спорт” у своїм Трецим полчаше представя Мелану Саламун, дакедишню рукометашку РК „Бачка” зоз Дюрдьова.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Руске словечко”.

Нашим почитованим читачом котри Крачун славя по юлиянским календаре жичиме щешлїве швето и информуєме же шлїдуюце число новинох видзе 15. януара як двочисло.

