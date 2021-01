У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Нове „Руске слово” виходзи у шветочним виданю и то як двочисло, бо ше з написами пририхтуєме за преславу Националного швета Руснацох.

Пригодне слово нашим читачом, алє и шицким Руснацом з нагоди швета, упутели предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и державни секретар Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа.

„Нашо места” зазначели початок вакцинованя процив Ковиду-19, а „Економия” отверанє ґазоводу „Балкански цек” при Ґосподїнцох.

На бокох „Духовного живота” призначене як преславени Крачун по юлиянским календаре у парохийох нашей Епархиї.

„Култура и просвита” свойо боки пошвецела КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова котри означує 75-рочнїцу роботи.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Славко Ждиняк зоз Миклошевцох, а на „Спорту” у Трецим полчаше Велько Петричич, дакедишнї рукометаш РК „Русин”.

На остатнїх двох бокох, як читаче уж звикли, находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

