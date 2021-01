У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штвартим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрикох „Тижньовнїк” и „Нашо места” зазначене як означене Националне швето Руснацох.

„Економия” пририхтала напис о доставаню субвенцийох за младих польопривреднїкох за 2019. рок, од хторих аж дзевецеро з Руского Керестура, док „Култура и просвита” понука друге предлуженє напису о роботи КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова котри означує 75-рочнїцу. У тей рубрики представена кнїжка Славка Романа Ронду „З видлами до шиї”.

На бокох „Духовного живота” читаче можу пречитац текст о правдивим дожицу народзеня Исуса Христа, о означованю Богоявлєня у Дюрдьове и Ґосподїнцох, як и о помоци котру Каритас назберал у нашей епархиї як помоц солидарносци после трешеня жеми у Горватскей.

„Мозаїк” свойо боки пошвецел тому як млади доживюю Националне швето и на котри способ ше уключую до явного живота.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена дакедишня вихователька Наталия Колесар з Руского Керестура и Слободан Савич зоз Шиду, а на „Спорту” єст вецей информациї о флорболу котри однєдавна мож тренирац у Руским Керестуре. Ту представени и двоме млади судийове – Иван Чапко и Деян Надь.

На остатнїх двох бокох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”.

