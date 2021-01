У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пиятим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” зазначени заключеня зоз схадзки Координациї националних совитох националних меншинох, а на „Наших местох” зазначени початок вакцинованя процив Ковиду-19 по локалних штредкох и дати звит зоз схадзки СО Шид.

„Економия” пририхтала напис о стану на польох зоз жимским шацом, а пише и о продукциї курчатох у Дюрдьове.

„Култура и просвита” информує о фаховим ушореню архивного материялу у керестурскей школи, а спатра и онлайн наставу з вецей углох. У тим чишлє закончує ше напис о роботи КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова котри означує 75-рочнїцу.

На бокох „Духовного живота” читаче можу пречитац як преславене Богоявлєнє у парохийох хтори ше ровнаю по юлиянским календаре.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Янко Новта Корпащиков, док на „Спорту” дознаваме о вибору Златка Саянковича за нового тренера ФК „Русин” у Керестуре. Ту и напис о роботи спортских новинарох под час пандемиї коронавируса.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а вишли и два додатки – „Дикица” и Литературне слово.

