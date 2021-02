У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У шестим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” зазначени заключеня зоз Трецей конференциї центра за реґионализем, а о ушореню Руского дома у Шидзе и стану зоз коронавирусом и вакцинацию, як и о схадзки Рускей матки пише на „Наших местох”.

„Економия” пририхтала напис о садзеню древкох, а „Култура и просвита” зазначела додзельованє стипендийох у општини Жабель найлєпшим студентом и направела розгварку зоз иконописательом о. Михаилом Холошняйом зоз Дюрдьова.

На бокох „Духовного живота” читаче можу пречитац парохиялну статистику, док боки рубрики „Людзе, роки, живот” понукаю напис о значносци препровадзованя часу у природи и о роботи з дому у чаше епидемиї.

На „Спорту” дознаваме о пририхтованю ФК „Искра” зоз Коцура за ярню часц сезони, и упознаваме длугорочного аматерского спортисту зоз Шиду Иринея Папуґу.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)