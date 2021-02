У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седмим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” зазначени звит зоз схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, а „Нашо места” зоз локалних штредкох даваю актуални вистки – о початку ровнаня дильовох у керестурским хотаре, о стану зоз коронавирусом и вакцинацию и о схадзки СО Вербас.

„Економия” информує читачох о конкурсох у обласци польопривреди, а медзи другима темами, упознава читачох зоз польопривреднїком Владом Тормом зоз Шиду.

„Култура и просвита” зазначела активносци вербаского КПД „Карпати”, а на тих бокох представени Словнїк компютерскей терминолоґиї проф. др Михайла Фейси зоз Оддзелєня за русинистику.

„Мозаїк” представя илустраторку зоз Нового Саду Аню Гудак, а боки рубрики „Людзе, роки, живот” кустос историчарку Любицу Отич зоз Дюрдьова и Роберта Джуджара з Керестура котри як доктор астрофизики роби у Австралиї.

На бокох „Духовного живота” читаче можу пречитац о духовних стретнуцох Позитивна минута у керестурскей парохиї.

На „Спорту” дознаваме о пририхтованю ОФК „Бикич” за ярню часц сезони и о безплатних тренинґох у Руским Керестуре.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

