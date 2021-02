У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У осмим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о нових просторийох котри на хаснованє достало Дружтво Руснацох у Суботици, док на „Наших местох” информуєме о актуалних висткох зоз кулскей, вербаскей и жабельскей општини, а ту и окремни напис о здравственей защити жительох малих местох.

„Економия” понука напис о початку контраченя корнишонох у Руским Керестуре, док „Култура и просвита” зазначела орґанизованє предлуженого пребуваня у дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай” и школски змаганя з математики у наших школох.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена фамелия Далибора Гнатка зоз Шиду, як и керестурски дакедишнї ґолман и майстор Яким Орос Лацканьов.

„Духовни живот” пише о Шветовим дню людского братства и о тим як преславене швето Стритениє по наших парохийох.

На „Спорту” дознаваме о пририхтованю ФК „Сримец”, ФК „Бачка” и ФК „Искра” за ярню часц сезони, а понукаме и текст о укладаню до спорту.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишла „Дом и фамелия”.

