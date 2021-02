У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У дзевятим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о тим як ше одвива вакцинация процив Ковиду-19, док „Нашо места” приноша вистки о схадзки СО Шид, о роботох у керестурским святилїщу Водици, як и о донациї котру достали дюрдьовски огньогасци.

„Економия” у тим чишлє пише о фамелиї Татяни и Звонка Молнарових зоз Дюрдьова котри продукую швинї, як и о Паулини Арваї зоз Коцура котра уж штерацец роки лягнє курчата.

„Култура и просвита” понука розгварку зоз директором НВУ „Руске слово” др Борисом Варґом з нагоди 75-рочнїци роботи, а зазначени и рижни змаганя котри отримани по наших школох. Ту и звит зоз схадзки УО РНТ „Петро Ризнич Дядя”.

„Мозаїк” пише цо млади робя под час епидемиї коронавируса, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена фамелия Якима и Марини Дудашових з Руского Керестура, як и фамелия пароха петровского о. Владимира Седлака.

„Духовни живот” пише о вибору нового патриярха Сербскей Православней Церкви о. Порфирия, а зазначене и як Мала шестра Кристина означела 100. родзени дзень, и о нових столкох у дюрдьовскей церкви.

На „Спорту” дознаваме о рукометашови Дамирови Оросови, по походзеню зоз Кули, котри професийно бави рукомет на Фарских островох.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток вишло „Литературне слово”.

