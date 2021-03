У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У дзешатим тогорочним числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о нащиви министерки Ґордани Чомич зоз сотруднїками Националному совиту Руснацох, док „Нашо места” даваю вистки зоз скоро шицких наших општинох информуюци о найважнєйших подїйох.

„Економия” у тим чишлє пише о Владимирови Виславсковому котри ма свой овоцнїк у Дюрдьове, а пише и о осучасньованю процивкаменцовей защити у Войводини.

„Култура и просвита” понука напис о здогадованьох Керестурцох на познатого кантавтора Дьордя Балашевича, а пише и як у наших школох означени Медзинародни дзень борби процив парняцкого насилства и дава звит зоз Рочней скупштини КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

„Мозаїк” пише цо млади робя под час епидемиї коронавируса, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” психолоґ Марина Орос бешедує о менталним стану людзох под час пандемиї.

„Духовни живот” пише о актуалносцох зоз керестурскей парохиї и информує о менованю о. Владимира Симуновича за канцелара Крижевскей епархиї.

На „Спорту” дознаваме як ше нашо фодбалски клуби пририхтую за ярню часц першенства, а на концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

