У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У єденастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох и епидемиолоґийней ситуациї и вакцинованю у Сербиї.

„Нашо места” даваю вистки о тим як преславени Дзень женох, о акциї ровнаня дильовох у Руским Керестуре, як и о пририхтованю гуманитарней акциї за Ваню Романового зоз Дюрдьова.

„Економия” у Чиричовей фамелиї у Керестуре зазначела як функционує соларне зогриванє, як и напис о пририхтованьох за садзенє кукурици.

„Култура и просвита” пише о промоциї Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, успиху Кристини Афичовей на Медзинародним змаганю младих талантох у Панчеве, а ту и звит зоз промоциї Моноґрафиї о 30 рокох роботи КПД „Карпати” у Вербаше.

„Мозаїк” представя младу инструкторку воженя Александру Шанта зоз Дюрдьова, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представени Ивана Шомодї и Ганя Дорокхазийова з Руского Керестура.

„Духовни живот” пише о тим як означени Шветови молитвови дзень, як и о початку посту по юлиянским календаре.

На „Спорту” дознаваме о початку ярнєй часци першенства у фодбалских лиґох у хторих бавя нашо клуби, а на концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

Як додаток вишло „Руске словечко” и „Руске слово у швеце”.

