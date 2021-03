У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У дванастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о схадзки Националного совиту Руснацох и о бриґох зоз празнима хижами у Керестуре.

„Нашо места” поволую на участвованє у гуманитарней акциї у котрей ше помага фамелиї Садовски зоз Кули, а зазначене и садзенє баґренкох у Руским Керестуре и ушорйованє хотарских драгох у Коцуре.

„Економия” упознава читачох зоз пчоларом Владимиром Раґайовим зоз Нового Саду и Александром Зечевичовим зоз Шиду котри подзелєл свойо искуства з роботи у иножемстве.

„Култура и просвита” пише о розвою подобовей творчосци у Руским Керестуре и о пририхтованю тогорочних фестивалох.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена Ксения Ґрамахо зоз Клирвотеру у ЗАД и Славко Гнатко зоз Бачинцох.

„Духовни живот” пише о Майсторскей служби у керестурскей парохиї, гуманитарней акциї у кулскей парохиї, а ту и вистки зоз Сримскей Митровици и Ґосподїнцох.

На „Спорту” дознаваме резултати наших фодбалских клубох, а на концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

Як додаток у тим чишлє вишла „Дом и фамелия”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)