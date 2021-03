У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тринастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о схадзки о Стратеґиї розвою образованя по 2030. рок у хторей участвовали и представнїки рускей заєднїци.

„Нашо места” даваю звит зоз схадзки УО Рускей матки, пририхтованьох за Вельку ноц у Руским Керестуре, а зазначена и епидемиолоґийна ситуация по локалних штредкох.

„Економия” пише о тим як роби пияц у Руским Керестуре под час пандемиї, о шацу паприґи и стану жита у дюрдьовским хотаре.

„Култура и просвита” пише о новосцох зоз керестурскей и дюрдьовскей Школи, док на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена Ясна Папуґа зоз Белґиї и Владимир Рац зоз Канади.

„Духовни живот” пише о законченю проєкта „Нїтка любови у фамелиї” и о сходу католїцких владикох у Републики Сербиї.

На „Спорту” дознаваме резултати наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох, а ту представени и кик-боксер Иван Рац.

На концу новинох находзи ше рубрика з рецептами „Горуци тепши”, а як додаток у тим чишлє вишло „Литературне слово”.

