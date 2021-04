У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штернастим тогорочним числу новинох „Руске слово” на початку новинох мож пречитац вельконоцну винчованку владики кир Георгия Джуджара.

Рубрика „Тижньовнїк” зазначела схадзку Роботного цела Проєктни биро, а „Нашо места” пишу о вибору нового предсидателя СО Кула, вандалствох у Руским Керестуре, алє и о гуманитарней акциї у котрей участвовали велї, а окреме Дюрдьовчанє, у збераню помоци Ваньови Романовому.

„Економия” понука розгварку зоз польопривреднїками у Коцуре и вербаше котри ше пририхтую за ярню шатву, а пише и о оберацей хороти при дзивих птицох у Кули и Малим Стапару.

„Култура и просвита” пише о општинских амотрох рецитаторох у Кересутре и Дюрдьове, и о актуалносцох зоз керестурскей Школи. Ту и напис о роботи Дома култури РК под час епидемиї и напис о уписованю вельконоцних обичайох пошвецаня паски до Националного реґистру нєматериялного нашлїдства.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена Иличова фамелия зоз Руского Керестура, а понукнути и текст и насилству над женми.

„Духовни живот” пише о Квитней нєдзелї у Руским Керестуре, акциї пораєня теметова у Дюрдьове, а ту и вистки зоз сримских парохийох.

На „Спорту” дознаваме резултати наших фодбалских клубох у їх першенствених лиґох, у рубрика „Горуци тепши” пошвецена Велькей ноци, а як додаток вишла „Дикица”.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)